Immondizia rovesciata sulle auto in sosta, bidone su un cofano: i vandali si "divertono" così

ANCONA - Bidone della spazzatura sul cofano dell’auto in sosta, immondizia rovesciata sul parabrezza e fogli pubblicitari infilati nelle maniglie. L’atto vandalico è avvenuto in via Torresi ed è stato lo stesso proprietario del veicolo a segnalare l’accaduto sul gruppo Facebook “Sei de Ancona se…”.

Una carrellata di foto e tanta rabbia: «Prenderò provvedimenti» scrive Giacomo Sagone nel post che accompagna la segnalazione. Dietro la sua auto, nelle foto, se ne vede un’altra con una busta dell’immondizia posata sul tettino.