L'ultimo "scherzo" dei vandali: «Mi hanno sparato vernice sul furgone nuovo. Ora fermateli»

FALCONARA - Vernice colorata "sparata" verso i mezzi in sosta: potrebbe essere questa l'ultima moda dei ragazzini terribili che ieri pomeriggio a Falconara hanno imbrattato il furgone da lavoro di Diego Gagliardi, titolare della ditta di idraulica Free Service.

Dei vandali hanno sporcato tutta la fiancata, lo specchietto e il finestrino del mezzo da lavoro con della vernice viola. «Il mio collaboratore - racconta il titolare - giovedì stava tornando da un lavoro e si trovava in via Pietro Mauri quando ha sentito il rumore. Mi ha detto essere chiaramente il suono di qualcosa di liquido che colpiva il fianco del portellone. Un po' di vernice è entrata anche dentro l'abitacolo perché in quel momento aveva il finestrino aperto. E' stata questione di un attimo. Quando è sceso ha visto lo schizzo di colore ma non c'era già più nessuno per strada. Probabilmente l'hanno sparata con delle pistole ad acqua a bordo di un'auto che passava». I danni alla carrozzeria sono ingenti e intanto sono state allertate anche le forze dell'ordine: «Voglio sporgere denuncia ai carabinieri di Falconara per quanto accaduto. Il furgone ha due anni di vita e non è possibile ridurlo in questo modo, magari per uno stupido scherzo. Dovrò spendere parecchio per farlo tornare come prima».

Diego esclude l'ipotesi che i responsabili possano essere dei competitor invidiosi: «Non c'è niente di personale. Credo piuttosto - prosegue - ad un atto di vandalismo fatto da qualche ragazzino. Non c'è stato modo di vederlo in faccia, ma speriamo nella visione delle telecamere di sorveglianza o in qualche testimone che si faccia avanti. Insomma, vorremmo davvero trovare i responsabili di questo gesto assurdo».