In centro con l'eroina: nei guai un ragazzo di vent'anni

Un ventenne è finito nei guai dopo essere stato scoperto in possesso di 0,4 grammi di eroina dai carabinieri di Fabriano. Il fatto risale a ieri pomeriggio in pieno centro storico. Dopo la perquisizione la droga è stata sequestrata e il ragazzo segnalato come assuntore.

La presenza dei carabinieri della Compagnia di Fabriano, in centro storico, viste le diverse segnalazioni arrivate, non si è fatta attendere. A tre giorni dagli ultimi atti vandalici sotto il loggiato San Francesco a Fabriano, i militari hanno intensificato i controlli, sia in divisa che in borghese. Domenica 10 ottobre, infatti, il sindaco aveva postato su Facebook le immagini del loggiato devastato dai vandali e aveva scritto: «Provo un grande sconforto nel vedere queste immagini. Durante il giorno l'arredo del loggiato accoglie numerosi turisti che si fermano per godersi quello spazio unico. Ne ho visti tanti durante questi mesi e credo che sia stata una scelta azzeccata e molto apprezzata. Poi però la sera diventa preda di vandali e spesso la mattina il loggiato è al limite della praticabilità. Dopo aver visto le foto di stamattina ho deciso di modificare l'orario di chiusura facendolo corrispondere con quello della biblioteca. Intanto visioneremo le immagini delle telecamere».