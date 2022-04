Sassi di notte contro le auto in sosta, i baby-bulli non si fermano: l’ennesima follia 

CAMERANO - Tirano sassi alle auto in sosta, l’ultima frontiera del “divertimento”. I baby bulli sono stati avvistati e segnalati nella tarda serata di ieri. Sono scattate subito le segnalazioni alla polizia, ma nessuna traccia del gruppetto di ragazzini. Almeno per il momento. Il caso è stato riportato da “Il Resto del Carlino”.

Ad Osimo, alcune settimane fa, erano stati segnalati dei ragazzini che lanciavano sassi contro le auto in corsa lungo via Fonte Magna. Una donna ha visto andare in frantumi il parabrezza della sua vettura.