Soffocò la moglie malata, chiesto il processo per l'omicidio di Valeria Baldini

ANCONA – Chiesto il processo per Marino Giuliani, l'80enne accusato di aver ucciso la moglie Valeria Baldini, 77 anni, a Filetto di Senigallia. L'omicidio si era consumato il 21 ottobre dell'anno scorso. A chiedere il rinvio a giudizio per l'anziano è stato il pm Rosario Lioniello. Il marito della donna aveva messo una mano al viso della 77enne, coprendo naso e bocca, per non farla urlare. La 77enne infatti soffriva da tempo di una grave malattia degenerativa e per questo spesso gridava. Quella mattina moglie e marito stavano facendo colazione, era presto, lei aveva iniziato ad emettere gli urli e il coniuge, per non svegliare il figlio che dormiva le aveva tappato la bocca.

Più del necessario stando alle accuse tanto che la 77enne morì soffocata. Anche l'autopsia, chiesta dal pm Rosario Lioniello, confermò il decesso per soffocamento, dovuto alla mano che aveva premuto su naso e bocca. Una versione data fin da subito anche dall'80enne, ai carabinieri, ai quali aveva detto che per non sentir gridare la moglie le aveva messo una mano alla bocca. L'anziano, difeso dall'avvocato Edoardo Massari, è accusato di omicidio preterintenzionale (oltre l'intenzione di uccidere) e, indirettamente, anche di percosse. Dopo due mesi trascorsi ai domiciliari è tornato libero e ora aspetta che venga fissata la data per l'udienza preliminare.