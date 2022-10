Morta soffocata durante la colazione: il marito di Valeria arrestato per omicidio

SENIGALLIA - Morta soffocata stamattina durante la colazione, il marito è stato arrestato con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Ora si trova ai domiciliari. La vittima è Valeria Baldini, di 77 anni. Il marito, 80enne, è stato interrogato dai carabinieri e dal pm già questa mattina. Ha detto di aver messo una mano in bocca alla donna per non sentire i suoi lamenti soffocandola, spiega, involontariamente.

L'allarme era scattato intorno alle 8. Il 118 è intervenuto a seguito di una chiamata per una donna morta a causa di un soffocamento. Sul posto intervenuti anche i carabinieri di Senigallia che, dopo essere entrati nella villa, hanno trovato la donna ormai priva di vita. Portato in caserma il marito ha riferito agli investigatori di aver cercato di mutarla a seguito dei continui lamenti della donna, che sarebbe stata malata, mettendole una mano in bocca. La mancanza di ossigeno e le precarie condizioni di salute della donna avrebbero causato il soffocamento. L'uomo è ai domiciliari presso l’abitazione di alcuni familiari, in attesa della convalida dell'arresto. Il corpo della donna è a Torrette e sarà sottoposto ad autopsia.