Vaiolo delle scimmie, caso accertato ad Ancona: paziente in isolamento

ANCONA - Vaiolo delle scimmie, caso ad Ancona. E’ stato riscontrato lo scorso 4 agosto dalla Clinica Dermatologica di Torrette. Il paziente, 41anni, è stato inviato in clinica direttamente dal Pronto Soccorso.

Le condizioni cliniche deponevano per un sospetto caso di vaiolo delle scimmie, diagnosi poi definitivamente confermata ieri dal laboratorio di Virologia. Attualmente il paziente, posto in isolamento domiciliare, è in buone condizioni cliniche e regolarmente monitorato.