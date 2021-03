Lavori sulle rampe d'accesso al viadotto, stop alla circolazione in via del Tesoro

I tecnici sono al lavoro per ripristinare il semaforo il prima possibile. Nel frattempo i residenti possono raggiungere le loro abitazioni passando dagli ingressi di via Barcaglione e da via Marconi

I tecnici sono al lavoro per ripristinare il semaforo il prima possibile. Nel frattempo i residenti possono raggiungere le loro abitazioni passando dagli ingressi di via Barcaglione e da via Marconi. A causa di un incidente è andato fuori uso il semaforo che regolava il senso unico alternato sul ponte in questione e questo ha comportato la necessità di interdire al traffico l’area del cantiere. I tecnici sono al lavoro per ripristinare il semaforo il prima possibile. Nel frattempo i residenti possono raggiungere le loro abitazioni passando dagli ingressi di via Barcaglione e da via Marconi.