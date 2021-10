Vaccino, Saltamartini conferma: «Da sabato possibile prenotare terza dose»

«Da sabato prossimo sarà possibile prenotare terze dosi di vaccino per tutte le persone con più di 60 anni». Ad annunciarlo, nella giornata di ieri, l'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, nel corso di una conferenza stampa all'ospedale Murri di Jesi .

«La vaccinazione inizierà lunedì della prossima settimana. La terza dose sarà Pfizer per tutti, anche per coloro che hanno ricevuto le prime due dosi Astrazeneca con vittore virale. In via generale la vaccinazione sta andando bene, la nostra Regione è nella media nazionale. I camper hanno garantito una somministrazione aggiuntiva in molte zone. Chiaro che anche nelle Marche, come nelle altre regioni, c'è questa fascia piuttosto significativa di persone che rinuncia al vaccino, c'è dunque un percorso che dobbiamo completare. Nella conferenza stato-regioni, avevo chiesto che i lavoratori sia del settore pubblico e privato dovessero essere sottoposti a tamponi anche gratuiti da parte dell'esercizio sanitario nazionale ma questa idea non è stata condivisa in via generale e fino a questo momento speriamo non ci siamo problemi di ordine pubblico».