Vaccino per over 80, apre lo sportello di assistenza alla prenotazione

Il Comune di Falconara apre uno sportello per prenotare online la vaccinazione anti Covid-19. Il servizio è rivolto agli ultraottantenni e a partire da domani, 18 febbraio, sarà attivo al Centro Pergoli, dalle 10 a mezzogiorno, dal martedì al venerdì. Il volontario Roberto Bucciarelli del Gruppo Amici per lo Sport (Gas) sarà a disposizione di quanti vogliono aderire alla campagna vaccinale organizzata dalla Regione Marche che partirà sabato 20 febbraio. Chi ha bisogno di supporto potrà presentarsi al Centro Pergoli negli orari indicati e sarà il volontario a effettuare la prenotazione online. E’ indispensabile portare con sé la tessera sanitaria, perché per prenotare la vaccinazione vengono richiesti il numero della stessa tessera e il codice fiscale.

All’ingresso del Centro Pergoli sarà rilevata la temperatura ed è disponibile il gel igienizzante, oltre al modulo da compilare per l’accesso agli edifici pubblici. L’orario di attivazione del servizio potrà essere ampliato se dovessero arrivare tante richieste. «Ritengo che sia molto importante offrire supporto per le prenotazioni – dice il sindaco Stefania Signorini – perché la modalità online è la più pratica, ma anche la più complicata per chi non è abituato a utilizzare le nuove tecnologie. Negli ultimi giorni ho parlato con alcuni anziani in difficoltà, perché non hanno familiari o conoscenti a cui rivolgersi. Spero che, anche grazie a questo servizio, possa vaccinarsi il maggior numero di ultraottantenni, che sono tra i soggetti più a rischio in caso di contagio. Ringrazio per la disponibilità Roberto Bucciarelli, che si è messo a disposizione della nostra comunità per aprire il nuovo sportello».