Vaccinazioni anti-Covid: nell'hub solo con prenotazione via Poste

La Direzione dell’Area Vasta 2 comunica che per motivi organizzativi le prossime sedute vaccinali presso il Punto Vaccinale di Popolazione di Fabriano, sito in via Di Vittorio 1, potranno essere effettuate solo previa prenotazione da parte degli utenti, tramite il portale di Poste Italiane: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it.

Per la prenotazione online, oltre ai dati personali dell’utente, occorrerà disporre del numero di tessera sanitaria e del codice fiscale, e di un numero di cellulare al quale verrà notificata la conferma.