Vaccino over 80 nelle Marche, Saltamartini: «80mila le persone prenotate»

Parte oggi la vaccinazione degli ultraottantenni nelle Marche. Sono quasi 80mila le persone che hanno prenotato contattando il Numero verde o accedendo al portale internet apposito (77.820 prenotazioni effettuate, 1.221 cancellate e 76.599 prenotazioni confermate).

«Inizia la grande corsa alla vaccinazione di massa- scrive in un post su Facebook l'assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini-. Un evento mai avvenuto in epoca moderna. Iniziamo un percorso che durerà 21 giorni per la prima dose Pfizer. Subito verrà indicato il giorno e l'ora per il successivo richiamo. Per chi non si sarà prenotato la vaccinazione sarà fatta nei distretti e negli ambulatori dei medici di Medicina generale con i quali abbiamo avviato una trattativa a livello regionale. Chi non si prenota dovra' recarsi successivamente negli ambulatori e, solo per chi ha l'assistenza domiciliare, la vaccinazione avverrà a domicilio». Secondo il cronoprogramma fornito in consiglio regionale nei giorni scorsi dallo stesso assessore Saltamartini dal primo marzo inizierà la somministrazione dei vaccini al personale scolastico e dal giorno successivo alle Forze di polizia, magistratura, Forze armate, Polizia locale e volontari della Protezione civile. «È uno sforzo enorme quello che Asur sta facendo- conclude Saltamartini-. Non previsto e non preventivabile. Con la collaborazione di tutti penso che raggiungeremo l'obiettivo che tutte le istituzioni si prefiggono».