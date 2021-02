Vaccino anti-Covid, è il turno del personale scolastico e delle forze dell’ordine 

«Dal primo marzo inizierà la somministrazione dei vaccini tra il personale della scuola e dal 2 marzo tra il personale delle Forze di polizia, Forze armate Polizia locale, Magistratura, Vigili del fuoco, volontari della Protezione civile ed in più tra il personale civile delle Prefetture e delle Questure». Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità delle Marche, Filippo Saltamartini, rispondendo ad un'interrogazione del gruppo Pd sul Piano di vaccinazione. «Per il personale di questo comparto, che rientra tra i servizi fondamentali, la somministrazione riguarda il vaccino AstraZeneca che però copre fino a 55 anni- continua Saltamartini-. Per le persone di età compresa tra i 55 ed i 65 anni, di questo comparto, verrà somministrato il vaccino Pfizer».

Intanto il 20 febbraio parte la somministrazione del vaccino Pfizer (di cui stamattina sono state consegnate alle Marche 12.800 dosi) agli ultraottantenni. Lo stesso giorno gli over 80 che non possono recarsi nei Punti vaccinali potranno iniziare a prenotare la somministrazione a domicilio. «Per quanto riguarda gli over 80 che non riescono a recarsi nei Punti di vaccinazione o che non riescono a deambulare- continua Saltamartini- domani è in programma un incontro con i medici di medicina generale per raggiungere un'intesa in merito al trattamento della somministrazione di questi vaccini. L'incontro di domani ha luogo poiché la trattativa avviata a livello nazionale dal ministero della Salute si è bruscamente interrotta per la caduta del Governo e quindi domani riprendiamo la contrattazione a livello regionale sperando di raggiungere un accordo». Se l'intesa verrà raggiunta «verrà allestito un hub con la possibilità di prenotare queste vaccinazioni su un numero dedicato e chi non deambula sarà informato su chi somministrerà loro il vaccino contro il Covid-19».

(Agenzia Dire)