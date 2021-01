Medici di famiglia, mattinata di vaccinazioni all'ex Crass: ci pensa il personale volontario

Tute bianche, mascherine, visiere e guanti. Nella palazzina numero 8 dell’ex Crass quella appena trascorsa è stata una intensa mattinata di vaccinazioni (GUARDA IL VIDEO). Sono stati 139 i medici di medicina generale e altri operatori sanitari complessivamente vaccinati dai colleghi che si sono messi a disposizione. A questi si aggiungono i 73 che hanno ricevuto la dose nella sede dell’Ufficio di Igiene. A organizzare la mattinata di volontariato sono stati i medici Annalisa Pini, Emanuele Fiorini, Antonella Pelliccia e Michele Caruso. «Abbiamo aderito alla chiamata del Distretto nel collaborare alla vaccinazione del personale sanitario del territorio di Ancona» spiega Antonella Pelliccia, medico e coordinatore Usca. Nella squadra c’è anche il dottor Riccardo Sestili, medico rianimatore in pensione che si è messo a disposizione qualora ce ne fosse stato bisogno. E il bisogno non c’è stato: tra i medici, gli infermieri, i farmacisti, gli operatori Usca e i collaboratori di studio che si sono sottoposti al vaccino non ci sono state reazioni avverse. «I medici di Ancona hanno risposto quasi tutti, quelli che non lo hanno fatto è perché avevano delle controindicazioni personali come può essere ad esempio la tosse» ha spiegato Annalisa Pini.

La dottoressa Pini e il dottor Fiorini hanno creato il form online dove chi si è vaccinato oggi aveva precedentemente sottoscritto il consenso e risposto alle domande dell’anamnesi. Sempre online è poi arrivata la convocazione ai diretti interessati. Dopo aver sbrigato le pratiche burocratiche e ricevuto l’iniezione in una delle sale dedicate, i neo-vaccinati hanno aspettato 15 minuti in un’area di attesa per poi lasciare la struttura. Si ripresenteranno il 30 settembre per ricevere la dose di richiamo.