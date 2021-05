Il punto vaccinale di Ancona dal 21 maggio si trasferisce al Palaprometeo

A partire da domani 21 maggio, l’attività di vaccinazione Anticovid dell’Area Vasta 2, sede di Ancona, attualmente svolta presso il Centro Paolinelli, sarà trasferita al Palaprometeo (ex Palarossini) Strada Provinciale Cameranese. I cittadini che hanno appuntamento per la somministrazione della dose domani stesso, verranno avvertiti con un sms del cambio della sede. Coloro che sono prenotati per i giorni successivi apprenderanno lo spostamento della sede al Palaprometeo dagli organi di stampa, dai siti Internet dell’Asur Marche e dei Comuni e, se si presenteranno al Centro Paolinelli, troveranno un cartello informativo del cambio di sede.

“La campagna di vaccinazione – spiega l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini – prosegue senza sosta e nonostante qualche disguido nelle forniture delle dosi, tutti i richiami sono garantiti. E’ di ieri la consegna di oltre 50mila dosi di Pfizer. Per quanto riguarda in particolare Ancona, lo spostamento della sede vaccinale garantirà spazi più ampi e una organizzazione ancora più puntuale. Ricordo, e di questo ringrazio innanzitutto gli operatori sanitari sempre in prima linea, che le Marche da mesi sono tra le prime regioni in classifica che si distinguono per efficienza”.