Reazione al vaccino, donna soccorsa al Paolinelli: per lei era la prima dose

ANCONA - Gli operatori della Croce Gialla di Ancona, con l'ausilio dell'automedica, sono intervenuti all'impianto sportivo Paolinelli per una donna che ha avuto una reazione allergica al vaccino. Secondo quanto affermano i sanitari sul posto, la donna si sarebbe sentita male dopo aver preso la sua prima dose di vaccino.

Per questo è stata trasportata con un codice di media gravità all'ospedale regionale di Torrette. Per fortuna le sue condizioni non sono preoccupanti.