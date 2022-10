Ripartono le vaccinazioni a Senigallia, cambia però la sede: tutte le info per i cittadini

In riferimento alla recente alluvione che ha interessato la struttura del Dipartimento di Prevenzione di Senigallia sita in via Po n.13, la Direzione di Area Vasta 2 comunica che il Servizio Vaccinazioni riprenderà l’attività da domani lunedì 3 ottobre presso la sede del Centro Sociale “Saline” ubicato in via dei Gerani n.8 per l’erogazione delle vaccinazioni previste dal Piano Regionale di Prevenzione Vaccinale.



L’accesso al Centro Vaccinale “Saline” sarà esclusivamente su prenotazione. Gli utenti con appuntamento già preso nella sede di via Po da domani 3 ottobre si potranno presentare direttamente presso il nuovo centro “Saline” rispettando gli stessi orari. Gli utenti che non hanno potuto effettuare le vaccinazioni dal giorno 16 al giorno 30 settembre scorsi sono stati contattati dal Servizio di Prevenzione per fissare un nuovo appuntamento. Qualora ciò non fosse avvenuto, ovvero nel caso in cui non avessero ricevuto la chiamata, gli utenti si potranno mettere in contatto con il numero di telefono 071 79092311 che rimarrà attivo per tutto il mese di ottobre dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.00 per fissare un nuovo appuntamento.



Per quanto riguarda le vaccinazioni anti Sars Cov 2, si comunica che le modalità di prenotazione rimangono invariate (le informazioni si possono reperire sui siti istituzionali di Asur Marche e della Regione Marche). Per quanto riguarda invece i Servizi Veterinari e i Servizi Medici (Igiene e Sanità Pubblica, Medicina del Lavoro, Igiene degli Alimenti), questi erano già ritornati funzionanti e fruibili dalla cittadinanza alla data del 22 settembre scorso.



La Direzione di Area Vasta 2 ringrazia il Sindaco e l’amministrazione comunale di Senigallia per aver concesso l’utilizzo degli spazi del Centro Sociale “Saline” che ha facilitato la rapida ripresa di erogazione delle vaccinazioni nel territorio per i cittadini di Senigallia e dei comuni dell’entroterra. Ringrazia inoltre tutti gli operatori sanitari che si sono adoperati in queste settimane per affrontare l’emergenza e garantire l’assistenza con abnegazione e grande senso di responsabilità che fanno onore a tutto il sistema sanitario.