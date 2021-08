Covid, vaccinazioni nel parcheggio di piazza d'Armi anche senza prenotazione

Vaccinazioni anti Covid anche in piazza D'Armi. Dopo la positiva esperienza delle scorse settimane in Piazza Cavour, si replica anche al Piano San Lazzaro. Il Comune di Ancona, collabora con la campagna vaccinale di Asur Area vasta 2 fornendo gli arredi e la logistica. I vaccini saranno effettuati nel parcheggio di Piazza d'Armi area ex tamponi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di mercoledì 1° Settembre per la tappa del camper vaccinale con l'equipe medica dell'Area Vasta 2.Qui sarà possibile effettuare la vaccinazione anti Covid senza prenotazione.

Per tutte le informazioni sulle modalità di accesso e di somministrazione si può consultare l'apposita sezione del sito di Asur https://asur.marche.it/web/ portal/-/camper-vaccinali- nelle-marc-2 . Nel frattempo proseguiranno fino alla fine del mese di agosto anche le vaccinazioni anti Covid su prenotazione al PalaPrometeo (ex Palarossini). Qui potranno prenotarsi anche i cittadini residenti nei comuni di Osimo, Castelfidardo, Loreto, Numana, Sirolo, Camerano, Falconara, Montemarciano, Monte San Vito, Camerata Picena e Chiaravalle ed anche Ancona. Anche in questo caso l'Amministrazione comunale, in sinergia con Asur Area Vasta 2, Regione Marche, Inrca, ha lavorato all’organizzazione della struttura che ospita l'iniziativa.

“Come avviene ormai dall'inizio della pandemia – spiega l'assessore alla Protezione Civile Stefano Foresi, - il Comune ha operato al fianco delle autorità sanitarie per fornire spazi e logistica per le varie attività, dall'effettuazione dei tamponi fino alle vaccinazioni. Anche nel caso di piazza D'Armi saranno resi disponibili tavoli, sedie, spogliatoi e punti luce perché nelle otto ore di attività del camper vaccinale al Piano, tutta la attività possa essere svolta al meglio”.