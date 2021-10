Nelle Marche oltre il 66% di studenti dai 12 ai 19 anni sono vaccinati con doppia dose

Quasi sette studenti su dieci nella fascia 12-19 hanno completato il ciclo vaccinale. L'Ufficio scolastico delle Marche comunica che su una popolazione studentesca composta da 110.108 giovani (55.321 nella fascia 12-15 e 54.787 in quella 16-19) il 66,7% ha ricevuto entrambe le somministrazioni mentre il 75,5% è stato vaccinato almeno con la prima dose. Performance migliori ovviamente tra i più grandi: nella fascia 16-19 il 73,5% ha terminato il ciclo mentre l'82,3% ha ricevuto la prima inoculazione. Tra i 12-15 al 60% sono state somministrate due dosi e al 68,8% solo la prima. I non vaccinati sono 26.934 di cui 9.671 nella fascia 16-19 e 17.263 in quella 12-15.