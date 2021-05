Vaccini, un marchigiano su 5 ha fatto la seconda dose: regione in linea con media nazionale

La Regione è in linea con la media nazionale per quanto riguarda il numero di persone che hanno ricevuto almeno la prima somministrazione (36,4%) collocandosi al tredicesimo posto tra Regioni e Province autonome

l 36,4% dei marchigiani è stata somministrata almeno la prima dose di vaccino, mentre ad aver completato l'intero ciclo vaccinale (con anche la seconda dose) è il 19,7% dei cittadini. La Regione è in linea con la media nazionale per quanto riguarda il numero di persone che hanno ricevuto almeno la prima somministrazione (36,4%) collocandosi al tredicesimo posto tra Regioni e Province autonome, mentre è sopra la media nazionale (17,9%) per quanto concerne il numero di persone che hanno effettuato sia la prima che la seconda dose dove è terza dietro a Liguria e Basilicata. È quanto evidenzia il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe (nella settimana 19-25 maggio) che ha elaborato i dati del ministero della Salute e del Commissario straordinario.

La percentuale di popolazione over 80 con ciclo completo è pari al 68,3% a cui aggiungere un ulteriore 23,9% con sola prima dose, mentre nella fascia 70-79 anni ad aver completato la campagna vaccinale sono il 40,3% dei cittadini a cui si somma un ulteriore 45,7% con solo la prima inoculazione ed, infine, tra i 60-69 prima e seconda dose al 29,3% a cui si aggiunge un ulteriore 34,6% solo con la prima somministrazione. Nella settimana presa in esame si registra una performance in miglioramento sui casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (296 contro una media nazionale di 450) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente (-28,9% contro una media di -29,5%). Infine risultano essere sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti che rappresentano rispettivamente il 13% ed il 17% dei posti letto complessivi contro una media italiana del 14% e del 15%