Vaccini, il 41% dei marchigiani ha ricevuto almeno la prima dose

Al 40,8% dei marchigiani è stata somministrata almeno una dose di vaccino anti Covid-19, mentre più della metà (21,6%) ha completato il ciclo vaccinale. Secondo i dati del ministero della Salute e del Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria (settimana 26 maggio-1 giugno), elaborati dalla Fondazione Gimbe, le Marche sono sopra la media nazionale sia nel rapporto tra popolazione e numero di persone che hanno ricevuto prima e seconda somministrazione (20,7% media italiana) che per numero di cittadini vaccinati almeno con la prima dose (40,2% media italiana). La percentuale di over 80 ad aver completato il ciclo vaccinale è pari al 70,9% (media 83,4%) a cui aggiungere un ulteriore 21,4% solo con prima dose mentre nella fascia 70-79 l'86,9% ha ricevuto almeno la prima dose e, di questi, il 43,3% ha concluso la vaccinazione con entrambi le dosi (media 35,4%).

Nelle fascia 60-69, infine, il 70,8% ha ricevuto almeno la prima inoculazione e di questi hanno completato il ciclo vaccinale il 31,8% (media nazionale 28,7%). Migliorano i dati relativi agli attualmente positivi ogni 100.000 abitanti che nelle Marche sono 238 (la settima scorsa erano 296) contro una media nazionale di 379 così come risultano in diminuzione i nuovi casi rispetto alla settimana precedente (-28,2%). Sotto soglia di saturazione i posti in area medica ed in terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19 che rappresentano rispettivamente il 9% e l'11% dei letti complessivi dei due reparti (media nazionale 10% e 11%). Per quanto riguarda infine la media giornaliera di persone testate per 100.000 abitanti, nel periodo 12 maggio-1 giugno, le Marche sono 14esime in Italia con un risultato di 112 contro una media del paese di 120.