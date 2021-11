Vaccini, l'80% degli studenti marchigiani ha effettuato almeno la prima dose

Quasi l'80% degli studenti marchigiani, nella fascia 12-19, ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino. E' quanto emerge dal consueto aggiornamento dell'Ufficio scolastico regionale che ricorda come siano 87.119 i giovani a cui è stata somministrata la prima dose (79,1%) mentre sono 78.546 quelli che hanno completato il ciclo vaccinale (71,3%). Numeri più alti tra i 16-19, 84,7% con almeno la prima inoculazione e il 77,7% che è completamente immunizzato, rispetto alla fascia 12-15, rispettivamente con il 73,6% con prima dose e 65,1% che ha terminato il ciclo vaccinale. I non vaccinati sono 22.989 (20,9%), in calo rispetto a sette giorni fa quando erano 23.886 (21,7%) mentre sono state somministrate 182 terze dosi. La provincia più virtuosa si conferma Ancona con l'86,9% dei ragazzi vaccinati con prima dose e il 78,1% anche con la seconda. Maglia nera invece ancora a Macerata dove oltre il 30% degli studenti non è vaccinato.