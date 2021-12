Vaccini 5-11 anni, dal 15 dicembre al via le prenotazioni nelle Marche

Da domani a mezzogiorno sarà possibile prenotare la vaccinazione anti Covid-19 per i bambini di età compresa tra i cinque e gli 11 anni. I bambini in età vaccinabile sono 92.645 e le somministrazioni partiranno dal 16 dicembre. Le Aree Vaste hanno provveduto ad individuare i siti idonei per la vaccinazione: nell'Av 1 l'ospedale di Urbino, il distretto di Cagli, la Casa della Salute di Vallefoglia e l'ospedale di Muraglia a Pesaro, il Punto vaccinale di Senigallia, il Punto prelievi dell'ospedale a Jesi, l'ospedale di Fabriano, il Crass palazzina 8 ad Ancona nell'Av2, i distretti sanitari di Macerata e Civitanova Marche ed il cinema Italia a San Severino nell'Av3, il dipartimento di Prevenzione a Fermo per l'Av4 e, infine, la palazzina ex-Gil del dipartimento di Prevenzione ad Ascoli Piceno ed il dipartimento di Prevenzione a San Benedetto del Tronto per l'Av5. Le prenotazioni dovranno essere effettuate tramite la tessera sanitaria e il codice fiscale del bambino sul portale di Poste italiane o tramite il Numero verde 800.00.99.66 dalle 8 alle 20 e con le altre modalità attivate da Poste italiane. Verrà inoculato il vaccino di Pfizer/BioNTech con una dose ridotta, pari a un terzo del dosaggio autorizzato per adulti e adolescenti. La seconda dose verrà somministrata a 21 giorni di distanza mentre nei bambini severamente immunodepressi, il ciclo potrà essere completato con una dose addizionale dopo almeno 28 giorni dalla seconda inoculazione. "L'Aifa ha sottolineato l'elevato profilo di sicurezza del vaccino pediatrico- spiega l'assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini- negli Stati uniti già 3,3 milioni di bambini sono stati vaccinati senza evidenza di segnali di allerta".