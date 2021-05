Vaccino Marche, da domenica prenotazioni per gli over 16 con comorbidità

Si aprono le prenotazioni, sul sito di Poste italiane o al Numero verde, per i marchigiani sopra i 16 anni con comorbidità (specifiche patologie senza elevato grado di rischio) che intendono aderire alla campagna vaccinale. Rientrano nella categoria 'comorbidità' le persone con malattie respiratorie, cardiocircolatorie, neurologiche, diabete/altre endocrinopatie, Hiv, insufficienza renale/patologia renale, ipertensione arteriosa, malattie autoimmuni, immunodeficienze primitive, malattia epatica, malattie cerebrovascolari, patologia oncologica. Un modo per velocizzare le prenotazioni e la vaccinazione di questa categoria voluto dall'assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, in modo da superare le difficoltà che sono emerse con la prenotazione e la vaccinazione degli estremamente vulnerabili e caregiver. Per la prenotazione online, oltre ai dati personali dell'utente, occorrerà disporre del numero di tessera sanitaria, del codice fiscale, del codice di esenzione della patologia e di un numero di cellulare al quale verrà notificata la conferma.