Vaccini, nelle Marche partono le prenotazioni per la fascia d'età 50-60 anni

Da lunedì nelle Marche si apre la campagna vaccinale anche per le persone con patologie non gravi della fascia 50-60 anni

Dopo la fascia d'età 60-64 anni, per cui sarà possibile prenotare il vaccino da domani a mezzogiorno, da lunedì nelle Marche si apre la campagna vaccinale anche per le persone con patologie non gravi della fascia 50-60 anni.

«Lunedì partiranno le prenotazioni, da verificare sempre sul sito ufficiale della Regione Marche, per le persone con patologie non gravi, che non rientrano tra le persone estremamente vulnerabili, di età ompresa tra 50 e 60 anni- spiega l'assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, in un post su Facebook-. Il completamento della vaccinazione dei caregiver e familiari, già avviata, è previsto sia portato a compimento entro il 20-25 maggio in occasione dei rifornimenti previsti. Finora sono stati vaccinati 1.715 caregiver».