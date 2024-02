Vaccini bluff, l'infermiere Emanuele Luchetti davanti alla Corte dei Conti per danno erariale: chiesti 13mila euro

ANCONA - Ancora prima di essere definito al tribunale ordinario il caso dei vaccini bluff dell'infermiere Emanule Luchetti finisce davanti alla Corte di Conti. L'azienda sanitaria ha quantificato un danno patrimoniale, per le inoculazioni non fatte e i sieri buttati via, per poco più di 13 mila euro. L'udienza è fissata per il prossimo 17 aprile. Il procedimento della magistratura contabile è emerso oggi durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti delle Marche. Sulla vicenda dei vaccini, l'operazione della squadra mobile denominata "Euro Green Pass", a livello penale il caso è fermo alla chiusura delle indagini preliminari, arrivata lo scorso giugno, per 77 persone accusate a vario titolo di corruzione, peculato e falsità ideologica. Tra queste c'è anche l'infermiere falconarese Luchetti che, in cambio di denaro, avrebbe finto di inoculare dosi a pazienti consenzienti che si presentavano all'hub del Paolinelli, alla Baraccola di Ancona, in piena emergenza pandemica. Il tutto per ottenere il green pass, indispensabile per lavorare e muoversi.

Luchetti è ritenuto l'autore materiale delle false vaccinazioni che sarebbero andate avanti per mesi al centro vaccinale, alla fine del 2021 e fino agli inizi di gennaio 2022 quando l'indagine della squadra mobile ha fatto partire le prime misure cautelari (per Luchetti l'arresto in carcere e ad altri complici, i procacciatori, i domiciliari) nel frattempo decadute. Per Luchetti è in corso di discussione dibattimentale il giudizio di responsabilità amministrativa. Il danno erariale che gli viene contestato è per le dosi buttate via e il costo affrontato dall'azienda in quel periodo per predisporre personale e turni. L'infermiere avrebbe causato danni patrimoniali diretti e indiretti, tanto all'ente di appartenenza quanto alla struttura commissariale nazionale per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, incardinata presso la presidenza del Consiglio dei ministri.