Vaccini bluff per ottenere il green pass, chiusa la maxi inchiesta: restano 77 indagati, c'è anche l'infermiere Luchetti

ANCONA – Si inizia a vedere la fine sulla maxi inchiesta dei finti vaccini che a gennaio del 2022 ha portato a galla uno scandalo senza precedenti, quello che ci sarebbero state decine e decine di persone pronte a pagare per farsi iniettare il siero per finta ed ottenere così il green pass, la certificazione che permetteva di lavorare e viaggiare solo ai vaccinati. Uno scandalo in piena emergenza pandemica. La procura di Ancona ha chiuso l'indagine e sono partiti già gli avvisi ai diretti interessati: in tutto 77 indagati per corruzione, peculato e falsità ideologica. Arrivare ai nomi dei coinvolti non è stato semplice per gli investigatori infatti in un anno e mezzo si sono susseguite almeno tre ordinanze di misure cautelari, coinvolgendo un centinaio di persone. Per otto di loro è arrivata l'archiviazione ed escono ufficialmente dall'inchiesta. Gli altri sono ad un passo dalla richiesta di rinvio a giudizio. L'operazione, portata avanti dalla squadra mobile, diretta da Carlo Pinto, era stata denominata “Euro Green Pass”. In cambio di denaro, un infermiere di Falconara, Emanuele Luchetti, avrebbe finto di inoculare dosi a pazienti consenzienti che si presentavano all'hub del Paolinelli, alla Baraccola, quando c'era ancora chi moriva di Covid-19. Era stato un medico a far partire l'indagine perché si era accorto che qualcosa non andava. Luchetti, ripreso dalle telecamere poi installate nel centro vaccinale, invece di fare l'iniezione alla persona di turno avrebbe spruzzato la dose di vaccino in un cestino e a volte anche per terra.

Tra i 77 indagati (sono tutti a piede libero) c'è l'infermiere Luchetti, ritenuto l'autore materiale delle false vaccinazioni che sarebbero andate avanti per mesi al centro vaccinale, dalla fine del 2021 e fino agli inizi di gennaio 2022, quando l'indagine della squadra mobile ha fatto partire le prime misure cautelari (l'infermiere era finito in carcere). Ci sono anche sei persone ritenute i procacciatori di Luchetti, quelli che indirizzavano a lui le persone che non volevano fare il vaccino vero. Sono l'avvocato Gabriele Galeazzi, 52 anni, di Ancona, un ristoratore di Civitanova, Daniele Mecozzi, 46 anni, la commessa di un supermercato di Ancona, Daniela Maria Zeleniuschi, 42 anni, rumena, l’imprenditore anconetano Stefano Galli, 51 anni, un pensionato con un passato sindacale, Edmondo Scarafoni, 74 anni, di Fabriano e una ristoratrice e operatrice balneare di Civitanova Marche, Maria Francesca Lattanzi, 53 anni. L'infermiere avrebbe fatto tutto questo dietro un compenso che sarebbe arrivato anche a 400 euro a paziente contesta la procura. Titolare del fascicolo è il pm Ruggiero Dicuonzo. Al centro vaccinale della Baraccola sarebbero arrivate persone anche da fuori regione. Tra i 77 indagati ci sono anche coloro che avrebbero pagato per usufruire del vaccino bluff. Tra le posizioni archiviate invece c'è quella di Liana Spazzafumo, 61 anni, originaria di San Benedetto del Tronto. All'epoca dei fatti era dirigente dell'Agenzia regionale sanitaria (Ars). Era finita nei guai per una amicizia con Luchetti, inguaiata da alcune intercettazioni telefoniche dove i due parlavano di soldi. Dopo gli accertamenti per lei è caduta ogni accusa.