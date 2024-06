Vaccini bluff, punito l’infermiere Luchetti: la Corte dei Conti lo condanna per danno erariale

ANCONA - Cento dosi sprecate per una spesa costata allo Stato più di 50 euro a seduta, la Corte dei Conti delle Marche ha condannato l'infermiere infedele Emanuele Luchetti per danno erariale. Dovrà pagare alle casse pubbliche 8.329,24 euro così suddivisi: 1.946 euro alla presidenza del Consiglio dei Ministri e 6.383,24 euro all'Asur, l'azienda sanitaria unica regionale oggi ormai divisa in cinque Ast, aziende sanitarie territoriali. Riconosciuta la responsabilità amministrativa del 52enne falconarese, finito sotto inchiesta anche al tribunale ordinario per peculato, corruzione e falsità ideologica e dove rischia un processo. La Procura ha chiuso le indagini preliminari a giugno dello scorso anno per 77 persone tra cui l’infermiere e deve ancora pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio o meno. Prima della giustizia penale però è arrivato il conto di quella contabile. Luchetti è finito davanti alla Corte dei Conti per la vicenda dei vaccini anti Covid-19, esplosa a gennaio del 2022 dopo una indagine della squadra mobile dorica denominata "Euro Green Pass".

Tra novembre 2021 e gennaio 2022 l'infermiere avrebbe buttato via un centinaio di dosi, contesta la Corte dei Conti, in cambio di denaro (300 euro a dose non somministrata) invece di inocularle ai pazienti consenzienti che avevano paura di vaccinarsi. Su di loro avrebbe simulato iniezioni spruzzando il contenuto o a terra o dentro i cestini dell’ immondizia. Il tutto per fargli ottenere il green pass che in piena pandemia serviva per muoversi e lavorare. Nel periodo contestato l'infermiere lavorava all'hub del centro sportivo Paolinelli, in via Schiavoni, alla Baraccola di Ancona. Il danno patrimoniale che gli è stato contestato è stato quantificato per le dosi buttate via e per il costo affrontato in quel periodo per predisporre personale e turni di lavoro. Luchetti era difeso dagli avvocati Marta Balestra e Paolo Campanati. Inizialmente era stato contestato un danno erariale di poco più di 13mila euro e 115 dosi sprecate poi ridotte a 100. La difesa valuterà se impugnare la sentenza. Luchetti all’epoca dell’inchiesta era stato arrestato ed era finito in carcere. Ora è libero.