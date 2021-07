Vaccini, nelle Marche somministrate oltre 1,5 milioni di dosi: oltre 521mila in provincia di Ancona

Nelle Marche sono state consegnate 1.646.976 dosi di vaccino di cui 1.551.615 somministrate (91,36%). Sono state inoculate 922.172 prime dosi e 629.443 richiami. Nella provincia di Ancona sono state effettuate 521.380 vaccinazioni (311.976 prime dosi e 209.404 seconde dosi), a Pesaro Urbino 362.138 (209.347 prime dosi e 152.791 richiami), a Macerata 282.813 (163.899 prime dosi e 118.914 seconde dosi), ad Ascoli Piceno 220.617 (132.339 prime dosi e 88.278 richiami) e a Fermo 164.667 (104.611 prime dosi e 60.056 seconde dosi). Tra le categorie vaccinate con la prima dose 45.443 operatori sanitari (richiamo per 44.880), 46.248 persone del personale non sanitario (richiamo per 28.919), 7.499 ospiti di strutture residenziali (seconde dosi per 5.957), 109.852 over 80 (richiamo per 103.869), 32.667 componenti del personale scolastico (30.134 seconde inoculazioni), 12.246 appartenenti alle Forze dell'ordine (10.450 richiami), 102.903 persone estremamente vulnerabili/disabili (96.001 seconde dosi), 36.678 caregiver (32.959 seconde inoculazioni), 116.082 nella fascia 70-79 (94.712 richiami), 110.942 nella fascia 60-69 (64.883 seconde dosi), 97.184 nella fascia 50-59 (59.441 seconde dosi), 85.065 fascia 40-49 (35.533 richiami) e 119.363 nella fascia 16-39 (21.705 seconde inoculazioni).