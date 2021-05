Vaccinazioni al Palarossini, ultimo sopralluogo: «Si parte il 18 maggio»

Nuovo punto vaccinale al Palarossini, alle porte l’ultimo sopralluogo per la struttura che andrà a sostituire il polo vaccinale al "Paolinelli": «Domani faremo il sopralluogo definitivo per vedere come disporre le postazioni nel salone centrale, dovremo vedere anche quante ne entreranno» ha detto l’assessore alla Protezione Civile comunale Stefano Foresi.

«Dalla mattina del 15 maggio i tecnici inizieranno a predisporre tutte le connessioni, i lavori di messa in sicurezza e l’installazione di tavoli e sedie. Per il 18 mattina al massimo contiamo di iniziare con le vaccinazioni. E’ un’organizzazione non indifferente- spiega Foresi- faremo del tutto per tenere aperto il “Paolinelli” finché il Palarossini non andrà a regime, poi l’attuale hub vaccinale deìi via Schiavoni verrà chiuso».