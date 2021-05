Via alle vaccinazioni per la fascia 60-64. Riprendono quelle per gli insegnanti

La prenotazione della vaccinazione 60/64 anni potrà essere effettuata da sabato. I dettagli verranno forniti domani sul sito ufficiale della Regione Marche. Lo annuncia l'assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini. «Cio' è legato non alle notizie con cui si aprono i tg, bensì dal rifornimento delle farmacie degli hub vaccinali- spiega l'assessore- com'è facile verificare la nostra Regione e' saldamente in testa al rapporto dosi somministrate/dosi ricevute».

«Per questa ragione- continua Saltamartini- chi ha responsabilità di Governo deve far parlare i fatti. E' solo per questo, che in assenza di notizie certe sulle forniture dei sieri sono stato silente. Non certo per mancanza di rispetto nei riguardi dei cittadini. Da sabato, dunque, partiranno le prenotazioni 60/64 . Sempre domani forniremo informazioni sulla vaccinazione 50/60 con comorbidità. Infine, il Commissario ha riaperto la vaccinazione per i 6000 insegnanti "rinviati" un mese fa».