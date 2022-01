Vaccini al Centro di Torrette, raggiunto il traguardo di 100mila dosi effettuate

«Abbiamo superato nel nostro Centro la soglia delle 100.000 somministrazioni». Lo dice in una nota il Dg dell'azienda ospedaliera 'Ospedali riuniti di Ancona', Michele Caporossi, commentando soddisfatto l'attività del centro vaccinale di via Conca di Torrette. "Abbiamo tagliato un traguardo importante- aggiunge Caporossi-. Le 100.000 dosi di vaccino sono una meta prestigiosa ma intermedia perché stiamo correndo ancora, grazie allo sforzo della formidabile macchina che abbiamo approntato per lo scopo. Siamo impegnati fortemente, come un team vincente e con l'abnegazione di ciascuno degli operatori del Centro, in questa battaglia contro la pandemia che vogliamo vincere". Il Centro era stato inizialmente attivato per i dipendenti dell'azienda sanitaria (somministrate circa 5.000 vaccinazioni) e per i pazienti fragili (circa 10.000 somministrazioni), ma si è poi trasformato in un importante punto di riferimento vaccinale anche per la città di Ancona e per il suo comprensorio.