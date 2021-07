Vaccini, in aumento le prenotazioni nelle Marche: è l'effetto Green Pass?

Nelle Marche il trend della campagna vaccinale è in aumento: lo comunica il servizio Salute della Regione in un'apposita nota. «Nell'arco delle ultime settimane si è registrato progressivamente un aumento delle prenotazioni per aderire alla campagna vaccinale nelle Marche- si legge nel testo- dove si ricorda hanno già aderito quasi un milione di cittadini su un totale della popolazione vaccinabile di circa 1,35 milioni. Guardando l'andamento progressivo, si rileva che negli ultimi giorni, dal 19 luglio, si sono registrate 13.232 persone (in media 2.646 al giorno) e il trend in aumento sembra essere confermato anche dalle ultime rilevazioni».