Vaccini, Acquaroli soddisfatto: «Nelle Marche somministrate 1 milione di dosi»

«Oggi nella nostra regione abbiamo raggiunto il traguardo di un milione di dosi somministrate e abbiamo anche superato un milione di cittadini prenotati per il vaccino». Lo scrive nella giornata di ieri, in un post su Facebook, il governatore delle Marche Francesco Acquaroli, che ricorda come siano state somministrate 1.001.659 dosi in regione: 684.166 prime dosi e 317.493 richiami. «Grazie per l'adesione alla campagna di vaccinazione- conclude Acquaroli- e grazie per il grandissimo impegno ai nostri straordinari operatori».