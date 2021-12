Vaccini 5-11 anni, sono 1.300 i prenotati in un giorno: primato ad Ancona

Nelle Marche stasera sono oltre 1.300 prenotati nella fascia 5-11 per il vaccino anti Covid-19 con un tasso di adesione dell'1,4%. Come per la campagna vaccinale tra gli studenti d'età compresa tra 12 e 19 anni è Ancona la più virtuosa con 658 prenotazioni (2,2%), seguita da Pesaro Urbino con 245 (1,1%), Macerata 209 (1,1%), Ascoli Piceno 106 (0,9%) e Fermo 93 (0,9%).