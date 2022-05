Si ustiona mentre lavora in un ristorante di Numana, atterra I'eliambulanza: è grave

NUMANA - Stava lavorando in cucina, all'interno di un ristorante sul lungomare di Marcelli, quando è stato investito da una fiammata e si è ustionato. I suoi colleghi hanno subito dato l'allarme e sul posto è atterrata l'eliambulanza per il trasporto in ospedale.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale di Numana. Il ferito è stato trasportato con un codice rosso all'ospedale regionale di Torrette. Secondo quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita.