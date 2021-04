Usaid e Rotary a supporto della dad

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Lunedì 19 aprile, il presidente del Rotary Club di Osimo, Pasquale Romagnoli, accompagnato da Gesualdo Angelico, assistente del Governatore e Fulvio Fati Pozzodivalle, segretario del Rotary Club Osimo hanno consegnato al Dirigente dell’IIS LAENG MEUCCI, Prof. Angelo Frisoli, alla presenza della prof.ssa Daniela Baffetti, referente della sede di Osimo, 5 tablet Samsung Galaxi di ultima generazione. Il distretto 2090 del Rotary International (Abruzzo, Molise, Marche e Umbria) ha aderito al progetto ROTARY - USAID per sostenere la lotta in Italia al Covid-19 e per venire incontro alle esigenze delle scuole e delle famiglie meno abbienti alle prese ormai da mesi con la DAD _ didattica a distanza. USAID è la principale agenzia di sviluppo del Governo degli Stati Uniti che opera in oltre 100 Paesi per promuovere e sostenere la salute globale, fornire assistenza umanitaria, agire da catalizzatore per innovazioni e partnership, e per potenziare le capacità delle donne e ragazze. L’agenzia ha scelto come partner il Rotary International, tramite la Rotary Foundation, per finanziare uno dei suoi progetti di lotta alle conseguenze della pandemia da Covid-19, stanziando per l’Italia la somma di 5 milioni di dollari americani. Tra le attività la fornitura di materiale didattico e attrezzature per scuole, studenti e famiglie, oltre ad attrezzature sanitarie e risorse per aiutare le aziende a rimanere aperte in sicurezza. Il Dirigente dell’IIS LAENG MEUCCI ha espresso la più sincera gratitudine per il generoso e concreto sostegno del Rotary Club di Osimo, che incoraggia l’impegno quotidiano di tutta la comunità scolastica volto a migliorare l’educazione e la formazione dei ragazzi in un momento così difficile. Il professor Romagnoli, dal canto suo, nel ricordare gli anni in cui fu proprio alla guida dell’Istituto Laeng, ha sottolineato la grande collaborazione che ormai da tempo si è instaurata tra la scuola e il club di Osimo, con progetti e iniziative che mirano ad un sistema formativo basato sulla qualità e l’impegno.

