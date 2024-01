ANCONA - Era in attesa dell'udienza di separazione quando, all'improvviso, ha iniziato a farsi il segno della croce urlando: «Sono il guerriero di Dio». Per riportarlo alla calma è stato necessario l'intervento di carabinieri e polizia.

Momenti di tensione questa mattina all'interno del tribunale di Ancona. L'uomo si trovava al quinto piano e, ad un certo punto, ha iniziato a farsi ripetutamente il segno della croce, camminando nervosamente tra le persone presenti. Poi le urla e l'intervento prima di alcuni avvocati e poi di polizia e carabinieri. Lui, un moldavo di 36 anni, è stato portato dalle forze dell'ordine al piano terra e fatto calmare. Dopo alcuni minuti sono intervenuti anche gli operatori della Croce Rossa di Ancona che lo hanno caricato in ambulanza e trasportato in ospedale per accertamenti.