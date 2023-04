Si allontana dal pronto soccorso di notte e cede a una crisi di nervi: perde il lume della ragione per strada

ANCONA - Si allontana dal Pronto Soccorso, arriva al Piano e cede a una crisi di nervi. Urla in mezzo alla strada in piena note. La donna ha perso il lume della ragione e ha dato spettacolo in mezzo a piazza Ugo Bassi. Sul posto volanti e Croce Gialla di Ancona, che l'hanno riportata in ospedale per accertamenti.