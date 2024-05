Urina davanti a tutti nelle vie del centro piene di passanti: fermato e sanzionato un 42enne

ANCONA – Lo hanno sorpreso nel bel mezzo della Fiera in corso di svolgimento nel capoluogo dorico, mentre urinava in pubblico. Nell’ambito dei controlli effettuati in questi giorni dalle forze di polizia, per monitorare l’ordine pubblico e salvaguardare la sicurezza dei tanti partecipanti, un 42enne di origine tunisina è stato fermato dagli agenti. Regolare sul territorio nazionale ma già con diversi precedenti, è stato scoperto mentre nelle vie affollatissime del centro, noncurante dei numerosi passanti e violando le norme della convivenza civile, si era messo tranquillamente a fare i suoi bisogni. Dopo l’identificazione, è stato sanzionato per il reato di atti contrari alla pubblica decenza.

Sempre nell'ambito dei controlli disposti dal Questore, sono state fermate ed identificate altre due persone. Il primo è un italiano di circa 65 anni, sorpreso dalla Polizia mentre era intento a fumare una sigaretta artigianale, risultata poi confezionata con della sostanza stupefacente. Alla vista di poliziotti l'uomo ha cercato di nasconderla ma è stato comunque identificato e la sostanza sequestrata. Gli agenti hanno inoltre fermato una ragazza di origine rumena di diciannove anni, insospettiti dal suo atteggiamento alla loro vista mentre si trovava seduta su un muretto insieme ad una sua conoscente. Al momento di fornire spiegazioni sul suo strano comportamento, ha consegnato di sua spontanea volontà l’hashish nascosto all’interno di una confezione di tabacco. È così scattata la denuncia ed il sequestro della sostanza.