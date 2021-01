Ubriaco e senza mascherina si spoglia ed urina in pieno centro: scatta la maxi multa

FALCONARA - Ubriaco fradicio e senza mascherina, si cala i pantaloni in pieno centro e urina contro un’auto in sosta. Un episodio che costerà quasi 4mila euro a un 34enne residente fuori Comune, pizzicato dagli agenti della polizia locale di Falconara intorno alle 19.30 di ieri, giovedì 7 gennaio, in via IV Novembre, a poca distanza dall’incrocio con via Bixio.

La pattuglia è intervenuta dopo le chiamate di alcuni cittadini, che avevano segnalato la presenza del giovane ubriaco. Gli agenti lo hanno trovato disteso a terra e, quando gli hanno chiesto di mostrare i documenti, hanno avuto conferma delle sue condizioni: il 34enne aveva difficoltà a mantenere l’equilibrio e a parlare, aveva un forte alito vinoso e occhi lucidi. Viste la situazione è stato chiesto l’intervento del 118, perché il forte stato di ubriachezza avrebbe messo a rischio anche la stessa incolumità dell’uomo. In attesa dell’ambulanza il giovane si è abbassato i pantaloni e ha urinato su un’auto parcheggiata lungo via IV Novembre. Non aveva la mascherina, che gli è stata fornita dai militi della pubblica assistenza e che gli agenti lo hanno aiutato a indossare.

Nei suoi confronti sono scattate tre sanzioni: una per ubriachezza manifesta, un reato depenalizzato che comporta una sanzione amministrativa di 102 euro, un’altra di 400 euro per il mancato rispetto delle norme anti-contagio per essere stato trovato senza mascherina (la somma si abbassa a 280 euro se si paga entro cinque giorni). La terza, la più salata, è scattata per aver commesso atti contrari alla pubblica decenza: anche in questo caso si tratta di un reato depenalizzato che ha comportato una sanzione amministrativa di 3.333 euro.