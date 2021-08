Ubriaco e molesto, infastidisce i clienti nel locale: denunciato

Completamente ubriaco infastidisce i clienti del locale di Portonovo. Il titolare chiama i carabinieri e per lui scatta la denuncia per ubriachezza molesta. E' quanto accaduto ieri poco dopo le 14. Il protagonista è un 51enne originario della provincia di Milano. Sul posto sono intervenuti i militari del Norm che hanno identificato l'uomo per poi denunciarlo.

Ma non è l'unico ieri ad essere finito nei guai. Poco prima delle 21 sulla Flaminia un automobilista ha segnalato al 112 un'auto uscita di strada che stava creando pericolo per la circolazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Ancona e, facendo gli accertamenti, hanno scoperto che il conducente, un 28enne di origine peruviana residente a Senigallia, non solo viaggiva su un mezzo privo di assicurazione ma, sottoposto ad alcol test, risultava avere un tasso alcolemico 4 volte superiore al limite consentito. Per questa ragione la patente di guida gli è stata ritirata, il veicolo sequestrato e affidato a ditta autorizzata. In più sarà inoltrata la segnalazione in Prefettura per la conseguente sospensione della patente, per un periodo da 16 mesi a 36 mesi.