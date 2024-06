L'allarme del figlio, le ricerche ed il tragico epilogo. L'uomo è stato trovato senza vita

ANCONA - E' stato ritrovato senza vita l'uomo di 74 anni di cui si erano perse le tracce dalla serata di ieri. A dare l'allarme era stato suo figlio che, dopo vari tentativi di mettersi in contatto con il familiare, aveva chiamato i soccorritori. Questa mattina i vigili del fuoco, dopo la segnalazione di un passante, hanno identificato e recuperato il corpo del 74enne nei pressi di via Pergolesi. Sul posto anche gli operatori del 118 ed i carabinieri. Non si conoscono le cause del decesso. La strada è tuttora interdetta alla circolazione.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO