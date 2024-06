Panico in stazione: «C'è un uomo in difficoltà lungo i binari». Intervengono polizia e personale sanitario

ANCONA – Diverse le segnalazioni arrivate in mattinata, che hanno fatto attivare i soccorsi ed hanno sollecitato l’intervento delle forze dell’ordine nella stazione ferroviaria di Ancona. Era stata infatti segnalata una persona in difficoltà, che si muoveva lungo i binari: a prestare aiuto all’uomo, di circa 63 anni e trovato in uno stato di alterazione psicofisica, il personale sanitario il quale ha provveduto a trasportarlo presso l’ospedale regionale di Torrette per le cure del caso.