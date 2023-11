Ubriaco si stende sul marciapiede, arrivano i sanitari ed impazzisce. Panico anche all'arrivo al pronto soccorso

ANCONA - Sono stati attimi di paura quelli vissuti sabato sera in pieno centro di Ancona. Un uomo di 57 anni è stato trovato disteso in via Palestro in evidente stato di ebrezza alcolica. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che hanno faticato e non poco per caricarlo in ambulanza ed accompagnarlo al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette. L'uomo infatti ha iniziato a sbraitare contro i sanitari, atteggiamento poi proseguito anche in ospedale. Al pronto soccorso è dovuta intervenire anche la polizia per riportarlo alla calma.