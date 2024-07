ANCONA - Sembrava morto, incosciente riverso a terra per la strada dove è caduto. La testa rotta, molto sangue. L’arrivo del 118 e della Croce Rossa hanno salvato la vita (almeno per ora) ad un anziano rivenuto in via Maggini, all’altezza del civico 71. I soccorsi sono arrivati attorno alle 10.30 per un paziente traumatico gravissimo. Così era partito il servizio di emergenza. L’uomo, 76 anni, originario del Friuli, aveva la testa rotta ed una importante emorragia. I sanitari hanno iniziato il massaggio cardiaco e poi è stato usato il defibrillatore che ha fatto tornare il battito al paziente. L’anziano è stato portato con un codice di massima gravità all’ospedale di Torrette.