Cade in acqua e rischia di annegare, poliziotto fuori servizio gli salva la vita

ANCONA - Un gesto eroico che ha salvato la vita di un 85enne anconetano. Sono stati attimi di paura quelli vissuti nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 15, nelle acque antistanti il Lazzaretto, al Mandracchio. Per cause ancora da chiarire, un anziano è caduto in acqua ed ha rischiato di annegare. Circa 10 minuti dopo e quando ormai le sue forze erano allo stremo, è stato notato da un poliziotto fuori servizio che non ci ha pensato un attimo e, non riuscendo nella posizione in cui si trovava a riportarlo sulla terra ferma, l'ha preso per un braccio e lo ha tenuto a galla.

E' stato lo stesso agente a dare l'allarme, facendo si che vigili del fuoco, automedica del 118 ed ambulanza della Croce Gialla di Ancona, arrivassero con celerità sul posto. L'85enne è stato così recuperato dai sommozzatori ed affidato ai sanitari per il successivo trasporto in ospedale. L'uomo è arrivato in ospedale in ipotermia, ma per fortuna non in pericolo di vita.