In vacanza a Senigallia, si allontana dal gruppo e non trova più la via di casa. Lo ritrovano ad Ancona

Nella tarda serata di ieri i Carabinieri di Senigallia sono stati impegnati nella ricerca di un 60enne della provincia di Perugia. L’uomo, privo di documenti, era in vacanza a Senigallia insieme ad un gruppo di amici.

Non essendo del luogo si è allontanato dal gruppo non riuscendo più ritrovare l’albergo dove alloggiava. Di concerto con la Prefettura di Ancona, è stato attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Per fortuna, nonostante la grande apprensione da parte di tutti, questa mattina l’uomo è stato rintracciato ad Ancona nell’area portuale da una pattuglia della polizia di stato. A prestargli soccorso anche gli operatori della Croce Gialla di Ancona. L'uomo era in stato confusionale ed è stato riaffidato in un buone condizioni di salute ai familiari.