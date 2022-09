Non rientra da un’escursione, città in ansia: ricerche serrate per tutta la notte

FABRIANO- Sono tante le forze impiegate per ritrovare un 32enne che, ieri (9 settembre), è uscito di casa per fare trekking sui monti ma non ha fatto ritorno presso la sua abitazione costringendo i familiari a lanciare l’allarme.

Dalle 19 di ieri, dopo la denuncia ai Carabinieri di Fabriano, si sono attivati il Nucleo Cinofili dei Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino, il 118 e un elicottero dell’Aeronautica Militare ma gli effetti non sono stati quelli sperati. L’uomo ha il cellulare spento e le ricerche sono andate avanti tutta la notte senza produrre nulla di concreto. L’auto è stata trovata nella zona di Vetralla da dove si diramano una serie di sentieri. Sono state pattugliate le varie zone di Fabriano e si continuerà nella speranza di ritrovarlo quanto prima. Le operazioni, infine, sono dirette dalla Prefettura di Ancona.