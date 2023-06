Si spoglia integralmente e si tocca davanti a una ragazzina in spiaggia: 80enne denunciato

MONTEMARCIANO - Si spoglia integralmente davanti ai bambini in spiaggia, choc a Montemarciano. L'uomo si sarebbe anche toccato le parti intime davanti a una ragazzina. E' successo sabato scorso. Raggiunto dai carabinieri, è stato denunciato per atti osceni. Si tratta di un 80enne che vive nei dintorni di Jesi. E' stato riconosciuto dagli altri bagnanti e accompagnato in caserma per le formalità di rito.